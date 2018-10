Sophie Turner conta o que levou pra casa do set de Game of Thrones

Sophie Turner

Leia maisCabo de segurança se solta de turista a 150 metrosCom participação de Carlinhos Brown, Malta lança música sobre …

Sophie Turner, a Sansa Stark de Game of Thrones, contou o que levou para casa do set da séria, em papo durante um painel da Comic Con de Nova York.

A atriz disse que levou como lembrança um espartilho! Além disso, ela revelou que Kit Harington (Jon Snow) e Maisie Williams (Arya Stark) levaram as espadas usadas pelos seus personagens. Maisie ainda levou uma jaqueta marrom de Arya.

A nova e última temporada de Game of Thrones será exibida em 2019.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Melhores lugares para morar

Café inusitado na Coreia

Viagem de trem open bar

Mais galerias

Melhores lugares para morar

Café inusitado na Coreia

Viagem de trem open bar

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1259840’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL