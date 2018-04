Solto da prisão, Dado Dolabella posta foto com caçula no Instagram

Dado Dolabella fez uma postagem em seu Instagram depois de ser solto da cadeia na madruada da última sexta-feira, 06. Ele passou dois meses na prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia a um de seus filhos.

Na imagem, ele aparece com a filha caçula Ana Flor, fruto de seu relacionamento com Juliana Wolter. Na legenda, ele faz referência aos Beatles, com trecho da música The End: “No fim, o amor que você leva é igual ao amor que você faz”, ele escreveu. E continua: “Tão bom estar de volta… E meu amor por vocês só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai tá mais forte que nunca! Contem comigo! Sempre… Quero agradecer também toda energia boa que vocês me passaram!!! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vocês!”.

Ele aproveitou a oportunidade, ainda, para agradecer sua mãe, a atriz Pepita Rodrigues. “Obrigado mãe, você é meu chão e minha asa!!! Não foi fácil… sem vocês eu não conseguiria!!!”

Veja a foto, abaixo:

“No fim… o AMOR que você LEVA é igual ao AMOR que você FAZ.” Tão bom estar de volta… e meu amor por vocês, só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai tá mais forte q nunca! Contem comigo! Sempre… Quero agradecer tb toda energia boa que vocês me passaram!!! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vcs! Obrigado mãe, você é meu chão e minha asa!!! Não foi fácil… sem vcs eu não conseguiria!!! #DeusNoComando

Fonte: Vírgula UOL