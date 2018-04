Solteiros são punidos por demonstrar afeto na Indonésia

Solteiros são punidos por demonstrar afeto

A província profundamente conservadora de Aceh, na Indonésia, puniu na sexta (20) vários solteiros por demonstrar afeto em público e duas mulheres por prostituição diante de um público entusiasmado de centenas de pessoas.

As punições foram possivelmente as últimas a serem feitas antes de grandes multidões em Aceh, depois que o governador da província anunciou no início do mês que as punições seriam transferidas para instalações internas.

O açoitamento de dois homens por sexo gay diante de uma multidão enlouquecida chamou a atenção internacional para a implementação cada vez mais dura da lei shariah em Aceh.

As mulheres acusadas de prostituição receberam 11 golpes cada uma. Uma das mulheres levantou a mão depois do quinta, sinalizando que a dor era intensa demais. Ela recebeu uma bebida e os golpes continuaram apesar de seu desconforto.

A multidão, que incluía turistas da Malásia, aplaudiu a cada golpe e muitas pessoas colocaram os smartphones no ar para registrar a punição.

Os seis jovens acusados ​​de comportamento de paquera receberam entre 11 e 22 golpes. A polícia da sharia quis condená-los por relação sexual ilegal, que inclui sexo fora do casamento e adultério. Isso resultaria em um maior número de chicotadas, mas a polícia não tinha testemunhas suficientes.

Veja na galeria dez países com crimes brutais para estupro:

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL