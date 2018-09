Solteira, Anitta beija cantor no Prêmio Multishow 2018

(Foto: reprodução/vídeo Multishow)

A fila está andando para Anitta, que está solteira desde o começo do mês. Durante a cerimônia do Prêmio Multishow 2018, que rolou nesta noite de terça, 25, no Rio de Janeiro, a cantora pegou todos de surpresa e tascou um beijão de língua em Leandro Martins, integrante do grupo Atitude 67. Ao vivo e a cores.

O beijo fez parte de uma brincadeira entre Anitta e Tatá Werneck, que juntas apresentaram a premiação. Durante o evento, a atriz e comediante ficou ‘zoando’ o status civil da funkeira. Até Luan Santana, que estava no palco para receber o prêmio de Melhor Cantor, ficou surpreso com a investida.

O casamento de Anitta e Thiago Magalhães terminou em setembro deste ano. Eles se casaram em 17 de setembro de 2017 e, na época, houve uma cerimônia secreta na Amazônia.

Fonte: Vírgula UOL