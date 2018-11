Solid Rock: Judas Priest e Alice in Chains incendeiam São Paulo com guitarras pesadas

(Foto: Marta Ayora) Judas Priest no Solid Rock

São Paulo tremeu nesta noite de sábado, 10. Aconteceu no Allianz Parque a segunda edição do festival Solid Rock com as bandas Judas Priest, Alice in Chains e Black Star Riders. As guitarras pesadas do heavy metal, grunge e hard rock falaram alto.

Após a apresentação poderosa do Black Star Riders, quem subiu ao palco foi a esperada lenda dos anos noventa Alice In Chains. O grupo de Jerry Cantrell veio divulgar o novo álbum Rainier Fog, mas é nas canções antigas que ganha o público. Dá-lhe no repertório Them Bones, No Excuses, Down in A Hole, Angry Chair, Rooster, Would? e o mega hit Man in The Box.

Atração principal, o Judas Priest mostrou porque é um dos mais respeitados nomes do heavy metal. Com uma apresentação flamejante (chamas eram simuladas no enorme telão atrás da banda) e um cenário que remete ao último álbum do grupo, Firepower, tocaram todos aqueles hits que os headbangers queriam ouvir: Breaking The Law, Electric Eye, Painkiller e Living After Midnight.

Impressionante mesmo é o vocalista Rob Halford. Aos 67 anos, mostrou uma potência vocal que deixou todos os presentes de queixo caído. Pouquíssimos cantores do estilo atingem um falsete agudo tão alto quanto Halford. É uma lenda!

O Allianz não foi utilizado de modo inteiro, como normalmente é em grande shows. Precisou ser adaptado para meio campo e mesmo assim não estava cheio de gente. Mas, quem foi saiu extasiado de lá.

Quem disse que o rock morreu?

Público

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Público

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Público

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Público

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Alice in Chains

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Judas Priest

Créditos: Marta Ayora

Black Star Riders

Créditos: Marta Ayora

Fonte: Vírgula UOL