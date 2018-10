Soldado do Exército morre durante exercício em quartel do Rio

O soldado Matheus da Conceição Santos Moraes, do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda (2º RCG) do Exército, morreu depois de passar mal durante um exercício no quartel, localizado na Vila Militar, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), unidade regional do Exército, ele sentiu-se mal durante a realização de um exercício chamado “pista de progressão diurna”.

Ainda de acordo com o CML, o militar “foi prontamente atendido pela equipe médica que acompanhava o exercício”. Depois da avaliação, Matheus foi encaminhado para o Hospital Central do Exército ainda no mesmo dia. O Exército informou ainda que ele ficou internado por dois dias, em tratamento intensivo, antes de morrer.

Na nota divulgada pelo CML, o exercício de pista de progressão diurna é uma atividade que compõe a fase de instrução individual básica e é “planejada conforme todas as normas de segurança previstas”. Um inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.



Fonte: Agência Brasil