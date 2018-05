‘Sofro abuso do meu pai’: escreveu menina de 11 anos em bilhete à amiga

Mensagem foi escrita por menina de 11 anos à amiga

Um bilhete escrito por uma menina de 11 anos levou à prisão do vigilante José Maria Rodrigues Pinheiro, 56 anos. “Eu sofro abuso do meu pai”, escreveu a menina a uma amiga da escola. O bilhete foi parar nas mãos do motorista da van escolar, que fez a denúncia à Polícia Civil. Os detalhes do caso foram apresentados na segunda-feira (7) pelo delegado Rodrigo Galazzo e publicados pelo Metro e Portal do Estado de S. Paulo.

Exames confirmaram que a menina teve o hímen rompido. As irmãs da autora do bilhete, meninas de 10 e 12 anos, também afirmaram terem sofrido abuso sexual do pai. O delegado Rodrigo Galazzo disse que Pinheiro confirmou que acariciava as filhas, mas negou a acusação de estupro.

