Sócio de pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas é morto em assalto

O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (17) um cartaz para obter informações que possam levar a identificação e localização dos envolvidos na morte do empresário Hugo Ernesto Klein, de 71 anos, sócio da empresa Pedalinhos Klein. Ele era sócio com o irmão dos tradicionais pedalinhos em formato de cisnes, alugados para passeios pela Lagoa Rodrigo de Freitas. O negócio tem 50 anos no local.

O empresário foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, durante um assalto na zona sul do Rio. Ele foi abordado por dois homens em uma moto, na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do píer da Lagoa Rodrigo de Freitas. O empresário teria se negado a entregar o dinheiro arrecadado durante o domingo (16) e esse teria sido o motivo do crime. A morte ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. Com o sol forte no Rio e muita gente querendo visitar a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, instalada no espelho d’água, muita gente aproveitou o concorrido passeio.

O atirador desceu da moto para realizar o assalto e atirou contra o empresário, fugindo em seguida. O assassino efetuou pelo menos mais nove disparos para dispersar quem estava próximo do local e atingiu o carro de uma mulher que passava na hora. Os assaltantes fugiram pela Avenida Borges de Medeiros, em direção ao bairro de Botafogo, levando o dinheiro do caixa do pedalinho. O empresário foi atingido na cabeça e morreu na hora.

Hugo Ernesto Klein era gaúcho e estava no Rio desde os 20 anos. Ele deixa esposa e filho. Hugo e o irmão e sócio, Harry Klein, foram remadores pelo Clube de Regatas do Flamengo. Harry foi tetracampeão de remo pelo Brasil e pelo Clube de Regatas do Flamengo, onde treinou durante vários anos, justamente na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios da capital, encarregada do caso. Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos assassinos, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook/(inbox), no endereço https://www.facebook.com/procurados.org/; e pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

Fonte: Agência Brasil