Sobrancelha de ‘arame farpado’ vira tendência nas redes sociais

Para algumas pessoas, a pior parte da maquiagem tem a ver com as sobrancelhas, definitivamente. Tem que delinear, esfumar, preencher as falhas, tomar cuidado com o excesso de lapis… Ah, que preguiça, né, gente.

É por isso que toda tendência maluca para estilizar as sobrancelhas de um jeitão diferente é muito mais do que bem-vinda! Lembra que falamos das sobrancelhas de “penas” na última semana? Pois bem, a moda agora é apostar no arame farpado.

Quem começou com isso foi a ilustradora e maquiadora Athena Paginton, com um post que já tem mais de 7 mil curtidas. A sobrancelha de arame farpado não tem mistério, basta “desajeitar” os fios em direções opostas e voilà!

Athena não foi a única a lançar moda com essas sobrancelhas. A artista @jeanxfoxx também se jogou na make glitter + sobrancelhas de arame farpado e causou o maior rebuliço no Instagram, com mais de 20 mil likes no post original (inspirado por Athena).

Vale lembrar que esse estilo de sobrancelha requer o mesmo preparo das feather brows, em formato de penas. É só aplicar um pouco de gel ou gloss labial transparente e ajeitar os pelinhos sem medo de ser feliz.

Será o fim da era das sobrancelhas perfeitinhas? Esperamos que sim!

Fonte: Vírgula UOL