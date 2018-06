Sobe para seis o número de mortos em naufrágio em Itaguaí

Subiu para seis o número de mortos no naufrágio de dois barcos pesqueiros, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Conforme dados atualizados, há pouco, pela Secretaria de Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, as nove pessoas resgatadas com vida, três foram encaminhadas para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí.

Na nota, a secretaria reconhece que houve desencontro de informações ao longo da operação de resgate e que isso se explica por se tratar de uma ocorrência que envolve “múltiplas vítimas e sem uma lista oficial de tripulantes”.

Os bombeiros do quartel de Sepetiba, na zona oeste do Rio, foram acionados no início da madrugada de hoje (8) para atender a uma ocorrência de naufrágio na Baía de Sepetiba, próximo ao porto. Segundo a secretaria, de acordo com informações colhidas no local, havia 21 pessoas nos dois barcos pesqueiros que afundaram.

A secretaria informou ainda que as buscas prosseguem com apoio de guarda-vidas e mergulhadores, embarcações e sobrevoos de aeronave. Participam da operação quipes de várias unidades operacionais do Corpo de Bombeiros.

