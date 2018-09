Sobe para 80 o número de PMs mortos no Rio desde o início do ano

O número de policiais militares mortos dede o início do ano no estado do Rio subiu para 80 com a morte, na tarde de hoje (21), do subtenente reformado da Polícia Militar, Sérgio Santana Cezar, de 58 anos, morto em uma tentativa de assalto nesta tarde em Jardim Gramacho, no município Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias), testemunhas que estavam no local contaram que quatro criminosos em duas motos emparelharam com o carro do militar e fizeram vários disparos, sem chances de reação da vítima.

Sérgio Santana foi baleado na cabeça e no tórax. Ele foi levado às pressas para o Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, logo após chegar ao hospital.

