Sobe para 60 o número de PMs mortos no Rio desde o início do ano

Mais um policial militar é vítima da violência no Rio, aumentando para 60 o número de PMs mortos no Estado desde o início do ano. O cabo reformado da Polícia Militar, Ronalde Pereira da Costa foi morto com três tiros no peito ao reagir a um assalto praticado por dois homens que estavam de moto e tentaram roubar a moto em que estava o militar.

Ronalde reagiu e atingiu um dos criminosos no pé, mas foi baleado pelo outro assaltante. A dupla conseguiu fugir, levando a arma do policial. O crime ocorreu na rua Gabriel Lisboa, em Irajá, zona norte do Rio. O militar morreu na hora e o corpo permanece no local. A rua Gabriel Lisboa está interditada ao tráfego de veículos.

Outro PM

Ontem (10), o soldado da Polícia Militar (PM) Rodrigo Passos Soares, 29 anos, morreu de madrugada durante uma abordagem a criminosos na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a PM, o policial fazia parte de uma equipe que abordou uma moto BMW com dois suspeitos, na altura de Bonsucesso.

Quando os policiais verificaram que a moto era roubada, um terceiro homem, que estava em um carro, dando cobertura à dupla de motociclistas, atirou contra os policiais com um fuzil AK-47. Dois policiais foram atingidos, entre eles o soldado, que morreu no Hospital Geral de Bonsucesso.

Fonte: Agência Brasil