Sobe para 40 número de policiais mortos no estado do Rio este ano

Mais dois policiais militares foram mortos nesse sábado (28) no estado do Rio de Janeiro. O sargento Carlos Eduardo Gomes Cardoso, de 36 anos, era lotado no Batalhão de Irajá (41º BPM) e foi morto ao ser baleado durante uma operação policial na comunidade do Bateau Mouche, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio.

O corpo do policial será velado a partir das 12h na Capela 7 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, bairro localizado também zona oeste da capital fluminense.

A outra morte, é do cabo Antônio Carlos de Oliveira. Ele foi sequestrado e executado por criminosos em Iguabinha, cidade da Região dos Lagos.

Agora, o total de policiais mortos no estado este ano chega a 40, dos quais 38 eram policiais militares. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos nos dois assassinatos.

Fonte: Agência Brasil