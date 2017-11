Sobe para 19 o número de recapturados da Cadeia de Poconé

As forças de Segurança já recapturaram 19 dos 34 fugitivos da Cadeia Pública de Poconé (a 104 km de Cuiabá). O número foi atualizado nesta sexta-feira (17.11) e, além disso, foram efetuadas prisões de três pessoas que estavam junto com alguns fugitivos. Desde que ocorreu a fuga, na tarde desta quarta-feira (15.11), o efetivo foi reforçado na cidade, a fim de estabelecer a tranquilidade à população.

Os novos recapturados são Guilherme Martins da Rocha e Juscinei Hungria Leite. Junto com este último, foi preso Thailson da Silva Leite, com 13 munições calibre 22 e uma carabina .22, e que estava dando apoio ao fugitivo. Durante a recaptura, também houve autuação de Johnny Eduardo da Costa, por favorecimento pessoal e tráfico de drogas. Na residência dele, foram encontradas 15 poções de maconha prontas para comercialização, além de dinheiro e artefatos para embalar a droga. As buscas resultaram ainda na prisão de Lucas Sales, que estava com mandado de prisão em aberto.

A atuação no município ocorre de forma integrada entre as forças ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Segundo o delegado regional da Polícia Judiciária Civil, Edson Arthur Peixoto, as buscas continuam. “Estamos com o efetivo reforçado, todos empenhados em recapturar o máximo de presos possível e garantir a ordem em Poconé”, ressaltou. O subchefe do Estado Maior da Polícia Militar, coronel Henrique Santos, endossou. “O policiamento está reforçado e a tranquilidade já está restabelecida. E vamos continuar com este trabalho integrado de segurança”.

Lista atualizada

Até o momento, foram recapturados: Thulio Rafael de Souza Fiuza – apresentação espontânea; Matheus Victor dos Santos Silva; Odailson Pontes da Silva; João Bruno Proença Sales; Hanfley Railes da Silva; Claudiomiro Jose da Silva; Valdinez de Souza; Welder Batista Brito de Oliveira; Rogerio Rodrigues dos Santos; Rodrigo Francisco Marques de Cruz; Jhony Reverthi Galiosan Moraes – apresentação espontânea; Jose Zacarias Oliveira Gomes; Gilson Reis Martins Almeida – apresentação espontânea; Hilgo Godofredo da Silva Junior; Eduardo Manoel Pereira da Silva; Cleyton Sebastiao Pereira do Prado; Cleomar Gomes de Souza; Guilherme Martins da Rocha; Juscinei Hungria Leite.

Fato isolado

O secretário em exercício de Justiça e Direitos Humanos, Emanuel Flores, disse que o fato ocorrido em Poconé é uma excepcionalidade. “No momento tínhamos dois agentes, mas o plantão contava com quatro. Um estava de licença médica e o outro de folga, uma folga compensatória onde os agentes trabalham 24 horas e folgam 72, mais uma folga no final do mês. A unidade conta com 16 agentes e nesse plantão contaria com quatro”.

Ele destacou que o agente penitenciário tentou evitar a fuga, mas os presos vieram em direção a ele e de uma outra agente. Houve alguns disparos com munições menos letal, contudo, não conseguiram evitar que a fuga ocorresse. “Em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, estamos fazendo um planejamento, há um patrulhamento também sendo reforçado pelas forças de segurança. Não há o que temer quanto a esse fato que ocorreu, o fato não tem ligação com o movimento ocorrido chamado de ‘greve de fome’, pelos recuperandos do estado de Mato Grosso, como foi deflagrado em outras regiões do país”.

Foram deslocadas quatro equipes de agentes penitenciários de Cuiabá para dar apoio na unidade prisional e auxiliar na recaptura dos foragidos. São equipes da Penitenciária Central, Gerência de Armamento e do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas. O apoio permanecerá na unidade enquanto for necessário.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia, reafirmou o empenho dos policiais na busca pelos fugitivos. “Após o ocorrido, foi imediatamente comunicada a ação criminosa ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que prontamente avisou as unidades operacionais. A partir desse momento, a Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil se mobilizaram para dar uma pronta resposta e essa ação foi muito rápida. Em menos de uma hora já estavam lá atuando e garantindo a segurança do município e já realizando as primeiras recapturas ontem, onde quatro fugitivos foram presos. O mais importante quando acontece um evento extraordinário como esse que causa repercussão na segurança pública local, é garantir a segurança e a tranquilidade”.

Além disso, foi mobilizado o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), pois se trata de uma região de fronteira. Além de efetuar as prisões, a preocupação é garantir a segurança dos municípios vizinhos, como Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres.

“Nosso sistema de inteligência vem monitorando tudo que acontece e vem realizando suas atividades de formas sigilosas como próprio da natureza, muitos fatos são evitados porque nós agimos de forma proativa. Mas existem fatos extraordinários que muitas vezes a oportunidade surge pela circunstância natural, da atuação de risco que nós realizamos”.

Operação Mata Grande

Dos 27 presos que escaparam após a explosão do muro da Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, no dia 10 de novembro, 16 foram recapturados e 11 ainda estão foragidos. Na operação desencadeada pelas forças de segurança no município foram abordadas 1.237 pessoas, 675 veículos checados, sendo 17 apreendidos e 6 recuperados por terem sido roubados ou furtados. Também foram realizados 29 bloqueios, apreensão de nove armas de fogo, 27 pessoas presas em flagrante, além da apreensão de quase 5 quilos de entorpecentes.