Só na Rússia mesmo pra acontecer isso! Confira alguns fatos surreais por lá

(Foto: Olga Barantseva)

Leia maisPor que tantos vídeos de acidentes de carro vêm da Rússia?Só na Rússia! Homem dá carona a urso

Daqui a um mês e meio, em 14 de junho, começa a Copa do Mundo da FIFA na Rússia, um dos países mais loucos do mundo, se não for o mais. Segundo as notícias que vemos vindas da terra de Vladimir Putin, podemos esperar coisas inacreditáveis na época do torneio.

São russos que dão carona a ursos em carros e motos, cabeleireiro que usa machado para fazer cortes de cabelo, rapaz que derruba construção usando as mãos, sites que vendem virgindade de garotas e muito mais. Só doideira!

Por isso, listamos algumas situações surreais que só podiam acontecer na Rússia mesmo. Confira:

1. Urso é convidado a participar de casamento

Um casal russo, Denis e Nelya, ambos de Moscou, realizaram um sonho que tinham e convidaram um urso pardo para o casório. O animal, de nome Stepan, usou gravata-borboleta e tirou várias fotos ao lado dos noivos. Você teria coragem?



(Foto: Olga Barantseva)

2. Urso que anda de moto

Não é uma pegadinha, não. Um urso foi flagrado andando em uma moto (como passageiro, é claro!) nas ruas de Moscou. Se você está pensando em assistir à Copa do Mundo por lá, não se espante se ver uma cena como essa.

(Foto: reprodução/vídeo)

3. Sites que vendem virgindade

Existem sites na Rússia que – acredite se quiser – vende virgindade de mulheres a homens ricos. Negociadores recrutam virgens em fóruns de discussão e redes sociais, as conectam com milionários e recebem comissão pelos acertos. Algumas meninas têm menos de 18 anos, informa o site News Australia.

(Foto: reprodução/ News Australia)

4. Hand Spinner gigante feito por carros

Quem se lembra do hand spinner, aquele brinquedinho de três lados e de rodar no dedo que virou febre em 2017? Então, no auge da moda, um russo resolveu fazer um desse gigante, usando três carros velhos. Ele simplesmente cortou os veículos ao meio, acoplou-os e botou a invenção para funcionar. E deu certo!

(Foto: reprodução/vídeo)

5. Magnatas fazem o que querem

Na Rússia, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, quem tem muito dinheiro acha que pode fazer o que quiser, e isso envolve algumas estupidezes. Um exemplo é um magnata que, com sua Ferrari modelo Califórnia, entrou em um shopping de Moscou e ficou dando ‘zerinhos’ em alta velocidade, só por brincadeira. Ninguém se feriu, ainda bem.

(Foto: reprodução/vídeo)

6. Jovem derruba construção com as mãos

Parece até fake news, mas se tratando da Rússia, não é. Um rapaz – acredite se quiser, novamente – derrubou uma construção abandonada usando as próprias mãos. Ele ficou dando golpes com um tijolo em uma coluna danificada de um galpão. A persistência foi tanta que tudo acabou desabando. Por pouco não caiu em sua cabeça.

(Foto: reprodução/vídeo)

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: agram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: agram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Mais galerias

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1068930’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL