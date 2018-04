Só na Rússia! Homem dá carona a urso

(Foto: reprodução Instagram/ @Khiza_13)

Uma coisa é certa: o russo é o povo mais louco e destemido do mundo (e às vezes o mais sem noção também). A mais nova comprovação dessa tese é um homem que – acredite se quiser – deu uma carona em seu carro a um urso.

É isso mesmo o que você leu. O rapaz, identificado no Instagram por @Khiza_13, postou um vídeo em que leva o animal selvagem no banco de passageiro do seu carro. E, tem mais: aparentando a maior tranquilidade, faz carinho no animal selvagem e ainda para o automóvel para conversar com o rapaz que o filmou. Tudo numa boa, numa ‘nice’.

@Khiza_13 apelida o ‘passageiro peludo’ de Mishyana, que aparece comendo um salgado enquanto passeia.

Na Russia tudo é possível. Confira:

