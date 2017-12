Só na contagem regressiva! Conheça os Réveillons mais lindos do mundo

(Foto: reprodução)

Está chegando a hora de cantarmos aquela famosa canção de ‘Feliiiz ano nooovo, adeeeeus ano veeelho” para a entrada de 2018. E, não importa onde você vai passar a virada de ano, o que conta é estar ao lado das pessoas que você ama. Mentira. Às vezes, o lugar conta bastante e faz toda a diferença para esse momento tão especial. Quem não quer passar o Réveillon em um lugar maravilhoso, hein?

Pensando nisso, o Virgula listou sete lugares no mundo com réveillons muito, mas muito lindos. Dê uma conferida na galeria abaixo. Só torcemos para que não chova no momento, isso não pode.

Réveillons mais lindos do mundo

Hong Kong, China

A cidade asiática tem um dos mais belos espetáculos de fogos de artifício do mundo. Dos topos dos prédios, são atiradas ‘estrelas cadentes’, para as quais as pessoas podem fazer pedidos de ano novo.

Berlim, Alemanha

Uma das maiores festas de rua na Europa acontece no Réveillon de Berlim. Todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas se juntam para ver bandas ao vivo e DJs . Por lá, há ainda uma louca corrida em que os competidores correm carregando panquecas.

Sydney, Austrália

Na maior cidade da Oceania ocorre a maior queima de fogos do mundo. Há festas por todos os cantos. O porto de Sidney fica cheio de barcos, e os fogos coloridos fazem um espetáculo bonito sobre a Ponte de Harbour e a Sydney Opera House, cartões postais da cidade.

Goa, Índia

Se o seu negócio é praia, certamente gostaria de passar um Réveillon em Goa. Viajantes mochileiros de todo o mundo se juntam para dançar e beber em frente à cabanas e palmeiras. Casas e igrejas ficam iluminadas com luzes coloridas nessa época do ano.

Edimburgo, na Escócia

As comemorações na cidade escocesa começam no dia 30 e se estendem até o dia primeiro. Bem no espírito fanfarrão escocês, a celebração tem bandas de música pop e tradicional, jogos engraçados e uma procissão pagã com tochas. Milhares de pessoas cantam, juntas, a canção tradicional ‘Auld Lang Syne’.

Reykjavik, Islândia

Na gélida capital islandesa, a paisagem cheia de neve é iluminada tanto pela aurora boreal quanto por 500 toneladas de fogos de artifício. Um espetáculo lindo de morrer.

Nova Orleans, EUA

A cidade, conhecida pela festança carnavalesca no Mardi Gras, tem uma celebração do ano novo explosiva. Fogos de artifício estouram ao longo do rio Mississipi e as pessoas se reúnem na praça Jackson Square para a contagem regressiva.

