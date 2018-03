‘Só homens fracos não apoiam mulheres’, diz Eddie Vedder em show do Pearl Jam no Rio

(Foto: reprodução Instagram/ Maíra Rocha)

Nesta quarta, 21, o Pearl Jam se apresentou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após divulgar o cartaz em que mostra aves típicas do Brasil com metralhadoras em favelas na cidade carioca, Eddie Vedder clamou por igualdade de gênero durante o show.

“Só os homens fracos não apoiam as mulheres”, disse o vocalista com um pedaço de papel na mão servindo como ‘cola’ para a difícil língua portuguesa. “Essa é para os homens fortes o bastante que ajudam na luta por igualdade”, falou antes de tocar um de seus muitos hits.

O show ainda contou com alguns convidados especiais. O baterista Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers se juntou à banda para tocar a nova música Can’t Deny Me, enquanto o guitarrista Josh Klinghoffer, também do Red Hot, participou de Alive.

O Pearl Jam toca neste fim de semana no Lollapalooza, que rola dias 23, 24 e 25 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Confira um trecho do show no Rio:

SERVIÇO:

Lollapalooza Brasil

Quando: 23, 25 e 25 de março

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: www.lollapaloozabr.com

