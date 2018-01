Só hits! Há 10 anos elas lançaram músicas que transformaram o pop

(Foto: divulgação/montagem)

Onde você estava há dez anos? É bem provável que não se lembre, e nem a gente. Mas, estamos aqui para recordar que foi em 2008 que a música pop começou a tomar a forma como é conhecida hoje. Saiba porque:

Foi nesse ano em que Lady Gaga lançou o seu primeiro álbum, The Fame, com os hits Just Dance, Paparazzi e Poker Face. Também foi quando Beyoncé apareceu com a cantante Single Ladies e explodiu nas paradas. Rihanna foi outra que não ficou quietinha e lançou o clipe ‘freak’ de Disturbia e participou da música Live Your Life, do rapper T.I. Outra que brilhou na mesma época foi Katy Perry que, com o seu disco One of The Boys, deu para a garotada os hits I Kissed a Girl e Hot n Cold.

Porém, não foram só essas divas que fizeram de 2008 o ano da virada no pop; Miley Cyrus e Taylor Swift já começavam a dar às caras na música, e as conhecidas Britney Spears, Christina Aguilera, Kylie Minogue e Avril Lavigne lançaram canções incríveis. E, não poderíamos esquecer a parceria entre Madonna e Justin Timberlake na música 4 Minute.

Teve também alguns homens que começaram a adentrar no pop, como Jason Mraz e seu hit instantâneo I’m Yours, e a guinada de estilo do Coldplay para o lado colorido da vida com Viva La Vida.

Só temos uma coisa a dizer: 2008, que ano lindo para o pop!

