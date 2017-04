“Só falta aprender a pagar quem deve”, diz Denilson sobre Belo no Instagram

Denilson voltou a cobrar de Belo uma dívida que o cantor teria com ele da época em que estava no Soweto. Em post do cantor Thiaguinho celebrando o aniversário do pagodeiro neste sábado (22), o ex-jogador chegou junto para fazer a cobrança.

Thiaguinho escreveu um texto cheio de homenagens ao seu ídolo de infância. “Uma das maiores referências de voz na minha vida, e que me trata com um carinho absurdo. Parabéns @cantorbelo, que Deus abençoe cada dia mais seu talento e coração. Te amo mano!”, disse ele, ao que Denilson comentou. “Só falta aprender a pagar quem ele deve”.

O comentário roubou a cena do post. A dívida a que Denilson se refere faz parte de um investimento que o jogador fez no Soweto. Só que, logo em seguida, Belo resolveu seguir em carreira solo, acabando com o grupo e fazendo o atleta perder a grana instantaneamente. A assessoria de Belo disse que ele não irá se manifestar.

Fonte: Vírgula UOL