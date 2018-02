‘Só comi batata doce’, diz Rosie Oliveira, Miss Bumbum 2017

Reprodução/Instagram Miss desfilou pela Tatuapé

Campeã do Miss Bumbum 2017, Rosie Oliveira foi musa da ala dos compositores da Acadêmicos do Tatuapé, atual campeã de São Paulo. Ela arrasou no Sambódromo do Anhembi, na sexta (9).

Rosie brilhou em uma fantasia azul com penas. O corpão foi conquistado com muita luta. “Hoje eu só comi batata doce com canela. Estou me sentindo gorda, então radicalizei. Mas a melhor dieta é a emoção de estar na avenida”, disse ao UOL.

“Fotografei para a Playboy Portugal e as fotos vão sair em breve. Também estou estudando propostas para outras revistas e realities shows. Valeu muito a pena ganhar o concurso”, completou.

Carnaval dos famosos em 2018

1 de 77

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine no Bloco da Favorita, no Rio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Leandra Leal no Cordão do Bola Preta, no Rio

Créditos: Reprodução/Instagram

Túlio Gadelha e Eduardo Sterblitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Sheila Mello

Sheila Mello no Agrada Gregos, em São Paulo

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Créditos: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira foi criticada por fantasia de índia em baile

Créditos: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro, Sheron Menezzes e Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ivete presente

Fernanda Paes Leme veste máscara de Ivete

Créditos: Reprodução/Instagram

Gretchen

Gretchen no Agrada Gregos, em São Paulo

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Thayla Ayala

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Deborah Secco

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro

Créditos: Felipe Panfili

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Gisele Itié

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Claudia e pai

Créditos: Sércio Freitas

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruno Gissoni

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

André Marques

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: Twitter/Reprodução

Flavia Viana e Ieié

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme no Expresso 2222

Créditos: Divulgação

Ticiane Pinheiro e Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paolla Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Mariana Goldfab

Créditos: Reprodução/Instagram

Rafa Brites e Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paloma Bernardi e Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ticiane Pinheiro, Carol Sampaio e Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheila Mello

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Rafa Brites

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paloma Bernardi e Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Patricia Davidson

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ticiane Pinheiro

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheila Mello

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Juliana Alves

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Michel Diamant e Joaquim Lopes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Michel Diamant, Bruna Marquezine e Priscila Costa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Rafa Brites e Ale de Souza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Maria Joana

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Iza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Larissa Manoela

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Maria Joana

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Juliana Alves, Ale de Souza, Carol Sampaio e Camila Coutinho

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Josie Pessoa, Carol Sampaio e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Joaquim Lopes, Carol Sampaio e Rafa Brites

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Larissa Manoela

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Jade Seba

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Josie Pessoa, Maria Joana e Paloma Bernadi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour e Camila Coutinho

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paloma Bernardi e Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio e Joaquim Lopes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruna Marquezine e Ale de Souza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Fernanda Motta, Thayla Ayala, Rafa Brites, Camila Coutinho, Carol Sampaio, Sheron Menezzes, Juliana Alves, Paloma Bernardi e Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

