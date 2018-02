Smashing Pumpkins confirma turnê com formação clássica, mas sem a baixista

(Foto: reprodução/Facebook)

Nesta quinta, 15, o Smashing Pumpkins divulgou através do site oficial e redes sociais uma extensa turnê com integrantes da formação clássica, que contará com Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin. Porém, a baixista D’arcy Wretzky ficou de fora da reunião e foi substituída por Jeff Schroeder, que vem tocando guitarra na banda a algum tempo.

Chamada The Shiny and Oh So Bright, a turnê coincide com o aniversário de 30 anos da banda e começará no dia 12 de julho, no estado de Arizona e terminará em 7 de setembro, em Idaho. Ao todo, mais de 40 shows foram anunciados nos EUA. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 23 de fevereiro.

Segundo Corgan, o shows terão músicas apenas dos cinco primeiros álbuns da banda e que representam a fase áurea dos Pumpkins. São eles: Gish, de 1991, Siamese Dream, de 1993, Mellon Collie and the Infinite Sadness, de 1995, Adore, de 1998, e Machina, de 2000.

Outra novidade é que pela primeira vez o Smashing Pumpkins contará com três guitarristas no palco; Corgan, Iha e Schroeder. “Essas apresentações serão diferentes de tudo que já fizemos. Essa é uma chance de um novo começo, queremos conduzir isso como uma explosão”, disse Corgan no Instagram.

Confira o vídeo de divulgação:

Fonte: Vírgula UOL