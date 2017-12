Slash gasta mais de 6 milhões de dólares em nova mansão com 10 banheiros

(Foto: reprodução/MLS/TNI PRESS LTD)

O rockstar Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, acaba de comprar uma nova mansão em Los Angeles, Califórnia, pela quantia de 6, 25 milhões de dólares (equivalente a 20 milhões de reais na cotação desta quinta, 28), informa o Mirror.

A casa multimilionária do músico possui seis quartos, piscina, spa, sala de cinema, sala de jantar, sala com lareira, escritório, sala de jogos, academia, varandas, piscina, quadra de basquete e pasmem, dez banheiros!

Confira abaixo a nova mansão de Slash. Parece que o guitarrista vai começar 2018 muito bem!

A nova mansão de Slash

A nova mansão de Slash

Créditos: MLS/TNI PRESS LTD

Fonte: Vírgula UOL