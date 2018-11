Slash anuncia oito shows no Brasil com banda solo

(Foto: Marta Ayora) Slash com o Guns N’ Roses em São Paulo

Leia maisAxl Rose interrompe show do Guns N’ Roses por estar doenteL7: ‘Nossa maior satisfação é ver pessoas se inspirarem em …

Slash, o lendário guitarrista do Guns N’ Roses anunciou 8 shows no Brasil em 2019. O músico virá com sua banda solo, a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, para divulgar o novo álbum Living The Dream, lançado em setembro.

Slash e sua banda tocarão dia 21 de maio no Pepsi on Stage, em Porto Alegre, 22 no Stage Music Park, em Florianópolis, 24 no Live Curitiba, em Curitiba, 25 no Espaço das Américas, em São Paulo, 27 na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, 29 em local a confirmar em Brasília, 1 de junho no Classic Hall, em Recife e terminam o giro brasuca dia 3 no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza.

Informações sobre venda de ingressos serão divulgadas em breve.

(Foto: divulgação) Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

Veja também: ‘Axl Rose e Slash: separação e reconciliação’:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Em 1987, o Guns N' Roses conquistou o mundo com o seu álbum de estreia 'Appetitte for Destruction'

Créditos: reprodução

A dupla imbatível Axl Rose e Slash fez com que o Guns se tornasse o maior grupo de rock dos anos noventa.

Créditos: reprodução

Porém, rolavam várias desavenças entre os dois. Em outubro de 1996, Slash deixou a banda.

Créditos: reprodução

Segundo a 'Rolling Stone Brasil', a participação de Slash em uma apresentação de Michael Jackson em 1991 deixou Axl Rose muito irritado.

Créditos: reprodução

Axl disse para Slash não fazer isso porque ele foi molestado pelo pai quando tinha dois anos de idade e acreditava nas acusações contra Michael Jackson. Mas o guitarrista foi assim mesmo.

Créditos: reprodução

Em dezembro de 2015, Slash e Duff McKagan voltaram à banda.

Créditos: reprodução

Segundo o 'Daily Mail', a aproximação dos músicos aconteceu após o divórcio de Slash. Axl odiava a ex-esposa do guitarrista e dizia que ela o controlava.

Créditos: reprodução

Depois disso, os dois fizeram com que o Guns voltasse a ser um dos maiores grupos de rock do mundo. Os fãs agradecem.

Créditos: reprodução

Em 1987, o Guns N' Roses conquistou o mundo com o seu álbum de estreia 'Appetitte for Destruction'

Créditos: reprodução

A dupla imbatível Axl Rose e Slash fez com que o Guns se tornasse o maior grupo de rock dos anos noventa.

Créditos: reprodução

Porém, rolavam várias desavenças entre os dois. Em outubro de 1996, Slash deixou a banda.

Créditos: reprodução

Segundo a 'Rolling Stone Brasil', a participação de Slash em uma apresentação de Michael Jackson em 1991 deixou Axl Rose muito irritado.

Créditos: reprodução

Axl disse para Slash não fazer isso porque ele foi molestado pelo pai quando tinha dois anos de idade e acreditava nas acusações contra Michael Jackson. Mas o guitarrista foi assim mesmo.

Créditos: reprodução

Em dezembro de 2015, Slash e Duff McKagan voltaram à banda.

Créditos: reprodução

Segundo o 'Daily Mail', a aproximação dos músicos aconteceu após o divórcio de Slash. Axl odiava a ex-esposa do guitarrista e dizia que ela o controlava.

Créditos: reprodução

Depois disso, os dois fizeram com que o Guns voltasse a ser um dos maiores grupos de rock do mundo. Os fãs agradecem.

Créditos: reprodução

Mais galerias

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Favela Sounds 2018

Novas Frequências 2018

Mais galerias

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Favela Sounds 2018

Novas Frequências 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295270’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL