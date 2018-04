Site “Música Machista Popular Brasileira” quer provocar reflexão em letras de canções

Site MMPB

Leia mais’Machismo é ficar com a família e a amante’, diz Chico Buarque …Mulheres quebram as pernas do machismo e ensinam que ‘não’ é …

Um site está promovendo uma reflexão sobre o machismo presente – mesmo que disfarçado, tá?! – nas letras das músicas brasileiras, sejam as do passado quanto as do presente. Se você se interessa, precisa entrar no Música Machista Popular Brasileira.

Apertando a função “Shuffle”, você encontra “erros” de canções de Chico Buarque, Dorival Caymmi, Zeca Pagodinho, Racionais, Henrique & Juliano e até Sandy & Júnior.

No site, o projeto diz que “por trás de toda música ‘inocente’, há o reflexo de uma sociedade machista”.



“A intenção é uma só: provocar reflexão. O que essas músicas têm em comum? Por que essas músicas incomodam – ou deveriam – incomodar muito mais? Escute com atenção: o descompasso machista às vezes está só nas entrelinhas”, explicam.

Quando você é direcionado para o site da música, a parte problemática e grifada e, ao lado, você recebe uma explicação do motivo daquela letra não ser nada legal.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Magnata e suas 30 mulheres

Imagens de abril para Whatsapp

5 ‘fake news’ sobre chocolate

Mais galerias

Magnata e suas 30 mulheres

Imagens de abril para Whatsapp

5 ‘fake news’ sobre chocolate

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1239407’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL