Site denuncia envenenamento de crianças por tabaco no Zimbabwe

Governo e companhias não oferecem equipamento e treinamento necessários para trabalhadores nas fazendas de tabaco, segundo relatório

Crianças e adultos que trabalham em plantações de tabaco no Zimbabwe enfrentam riscos de saúde e exploração de trabalho, segundo denúncia feita pelo site Human Rights Watch. O relatório “Uma Colheita Amarga: Trabalho Infantil e Abuso dos Direitos Humanos nas Fazendas no Zimbabwe” documenta que trabalhadores vivem em situação de risco e executam tarefas sem as medidas de segurança necessárias. O país é o sexto maior produtor de tabaco no mundo.

Menores de idade são expostos à nicotina e a pesticidas tóxicos, e sofrem sintomas de envenenamento causado pelo manuseio das folhas de tabaco, segundo o documento. A co-autora do relatório Margaret Wurth afirmou que o governo do país deve tomar medidas em proteção aos trabalhadores das fazendas de tabaco. “Empresas que importam tabaco vindo do Zimbabwe precisam se assegurar de que não estão comprando produtos que envolvem trabalho infantil”, acrescentou.

Pesquisadores descobriram que o governo e as companhias não oferecem treinamento, informações e equipamentos que garantam a segurança à saúde dos trabalhadores. O site Human Rights Watch informou que condições similares a do Zimbabwe foram encontradas em fazendas de tabaco nos Estados Unidos.

O envenenamento por nicotina pode acontecer na absorção da substância pela pele, durante contato com as folhas da planta. Entre os sintomas, estão náusea, vômito, dores de cabeça e tontura. Dos entrevistados no relatório, 14 crianças foram constatadas vítimas do problema e a maioria dos adultos.





Se você pensa que segurar por 45 segundos é difícil

Créditos: Reprodução/Save The Children

Tente 17 anos

Créditos: Reprodução/Save The Children

Crianças que foram abusadas sexualmente seguram o seu segredo obscuro por 17 anos, em média

Créditos: Reprodução/Save The Children

Falar abertamente sobre abuso sexual pode ajudar essas crianças a saberem que elas não estão sozinhas

Créditos: Reprodução/Save The Children

Sua voz pode ajudar a fazer a diferença

Créditos: Reprodução/Save The Children

Fonte: Vírgula UOL