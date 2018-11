Site confirma início das gravações de filme baseado na série ‘Breaking Bad’

Tudo indica que Walter White deve voltar às telas em breve. O site The Hollywood Reporter confirmou que Vince Gilligan, criador da série ‘Breaking Bad’, está trabalhando em um filme de duas horas baseado na trama. Segundo o Daily Mail, não se sabe se o longa será exibido na TV ou nos cinemas.

As gravações começam em algumas semanas no estado do Novo México, nos Estados Unidos, e devem durar até fevereiro. O local é o mesmo onde a série foi filmada por seis anos e também locação de ‘Better Call Saul’, outra obra de Gilligan.





Fonte: Vírgula UOL