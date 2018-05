Sistema eletrônico aumenta emissão de vistos para turista estrangeiro

Em abril, a emissão de vistos para cinco países teve crescimento representativo em relação ao mesmo mês do ano passado. As solicitações subiram 74% para canadenses, 52% para australianos, 44% para norte-americanos e 25% para japoneses.

Segundo o Ministério do Turismo, o acréscimo é consequência da implantação de um sistema eletrônico para a obtenção de vistos (E-visa). Por meio deste programa, os turistas destes países podem fazer a solicitação pela internet. O tempo de análise e entrega do documento dura três dias. No procedimento normal, o prazo chega a 40 dias.

O sistema eletrônico de emissão de vistos foi instituído inicialmente para australianos, em novembro de 2017. Em janeiro, a funcionalidade foi estendida para Canadá, Estados Unidos e Japão. De acordo com dados da Organização Mundial de Turismo, esse tipo de sistema pode aumentar em até 25% o fluxo de turistas no caso dos destinos beneficiados.

Fonte: Agência Brasil