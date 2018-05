Sinop começa a receber estrutura da Caravana da Transformação

O evento terá início na próxima segunda-feira (21) e segue até 2 de junho no estacionamento do Estádio Gigante do Norte.

Quem passar próximo ao Estádio Gigante do Norte, em Sinop, nos próximos dias perceberá uma intensa movimentação de pessoas e equipamentos na área. A equipe da Caravana da Transformação já está na cidade e deu início à montagem da estrutura no estacionamento do estádio que receberá o evento entre os dias 21 de maio e 2 de junho.

A base da Caravana terá mais de dez mil metros quadrados, e conta com 135 tendas de variados tamanhos, 27 contêineres e 23 banheiros químicos, uma estrutura pensada para receber até seis mil pessoas por dia. Além disso, serão instalados portões, tablados, iluminação, sinalização, bebedouros e equipamentos de climatização com 40 ventiladores industriais.

Somente o setor de saúde da caravana, onde serão realizados consultas, exames e cirurgias, conta com uma carreta ambulatorial e duas carretas cirúrgicas equipadas com tecnologia de ponta. Cada uma possui a capacidade para atender simultaneamente quatro pacientes, dentro dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A equipe médica é formada por quatro médicos cirurgiões, entre oftalmologistas e retinólogos, e um anestesista.

Como todo grande evento, a Caravana da Transformação possui um plano de segurança e de prevenção e controle de incêndios, tudo de acordo com a legislação e fiscalizado pelos órgãos responsáveis. A estrutura terá saídas de emergência, sinalização de segurança e extintores de incêndio e contará com 11 brigadistas e duas ambulâncias de prontidão.

Além disso, cerca de 400 voluntários estão sendo capacitados pela Defesa Civil para atuarem no evento (saiba mais aqui) e estarão preparados para orientar o público em caso de emergências. De acordo com o arquiteto do Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE), responsável pela estrutura do evento, Márcio Campos, tudo foi pensado para garantir conforto e segurança a quem passar pelo evento, considerando também as necessidades dos idosos, maior parte do público da Caravana.

“Nosso objetivo vai além de cumprir normas e exigências, nos preocupamos em garantir para o cidadão que passar por lá o que há de melhor em estrutura. Tudo é pensando e planejado com carinho: o conforto térmico, a oferta de água pura, a prevenção de incêndios, a segurança e etc. Temos ambulâncias disponíveis e equipes preparadas para identificar rapidamente no caso de alguém passar mal, com atenção especial aos idosos, que são mais sensíveis”, reforçou o arquiteto.

14ª Edição

A Caravana da Transformação de Sinop começa na próxima segunda-feira, dia 21 de maio. Pacientes interessados em consultas, exames e cirurgias têm até o dia 18 de maio para fazer a regulação (mais informações aqui). As consultas e exames diagnósticos serão realizados entre os dias 21 e 27 de maio. As cirurgias terão início no dia 23 de maio e seguem até o último dia da Caravana. Já os serviços de cidadania ocorrem entre 24 e 26 de maio.

Nesta edição, serão beneficiados moradores de Sinop, Sorriso, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Santa Rita do Trivelato, Tapurah, Vera, Diamantino, Tabaporã e União do Sul.

