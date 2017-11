Sine oferta 30 vagas de emprego

Nesta quarta-feira (01.11) O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) realizará intermediação de 30 vagas de emprego nas áreas de vendedor no comércio de mercadorias e operador de caixa . Os interessados devem procurar a unidade do Sine-Matriz para cadastro e entrevista presencial. É necessário levar os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo.

As vagas oferecidas são para trabalhar em lojas de eletrodomésticos realizando o atendimento aos clientes. O candidato escolhido terá que apresentar os produtos da loja e os preços para negociar a forma de pagamento.

Os pré-requisitos para preencher as vagas são: ter ensino médio completo, experiência na função e conhecimento em informática. O valor do salário é R$ 937, mais comissão sobre vendas.

O processo seletivo para a escolha dos candidatos será realizado nesta quarta-feira, (01.11), às 8h, no Sine Matriz, ao lado do Pronto-Socorro de Cuiabá.

Sine

O Sine intermedeia a mão de obra entre empresas e os trabalhadores cadastrados no banco de vagas. Por isso, semanalmente, é apresentado à população um painel de vagas com as oportunidades de trabalho.

Em Cuiabá, são duas unidades de atendimento, uma no Sine Matriz, próximo ao Pronto-Socorro, aberto das 7h30 às 13h30, e a unidade no Ganha Tempo.