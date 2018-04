Sinal de TV analógico será desligado em Teresina em maio

Durante visita a Teresina, para falar sobre o desligamento do sinal da TV analógica, que ocorrerá no dia 30 de maio, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, informou esta semana que já foram distribuídos 115 mil kits para as famílias beneficiárias de programas sociais do governo na capital do Piauí.

O kit – formado por um conversor e antena – serve para as pessoas que não possuem aparelhos capazes de captar o sinal digital continuem vendo a TV aberta. Na cidade, há 12 pontos de distribuição e é possível marcar dia, local e hora para buscar o kit.

Para agendar o recebimento, basta ligar para o número 147 ou entrar no site Seja Digital. Cerca de 30 mil famílias inscritas nos programas sociais ainda não foram retirar os seus conversores.

De acordo com o Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, até o momento foram entregues 9 milhões de kits em várias partes do país. A entrega do kit de número 9 milhões foi na terça-feira (17), em Porto Velho (RO).

“Este processo começou no Brasil em 2015 e, até o fim de 2018, mais de 1,3 mil municípios passarão pela mudança. Até o momento, mais de 550 cidades brasileiras já contam com o sinal de TV aberta 100% digital”, informou o site.

