Sinal analógico de TV será desligado hoje em cidades do Maranhão e de São Paulo

Até 18 de abril, desligamento analógico terá atingido 100 milhões de pessoas, que contarão exclusivamente com o sinal digital de TV Arquivo/Antonio Cruz/ Agência Brasil

O sinal de TV analógico será desligado hoje (28) as 23h59 em São Luís, no Maranhão, e cidades próximas, bem como no município de Bauru (SP). Além de São Luís, o sinal também será desligado no Maranhão em Alcântara, Bacabeira, Bacurituba, Icatu, São Bento, Rosário, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.

A portaria autorizando o desligamento foi assinada na manhã desta quarta-feira pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, que também autorizou o início do desligamento das cidades de Presidente Prudente e São José do Rio Preto, ambas no interior de São Paulo, em que o prazo vai de hoje até 18 de abril.

Nas cidades em que o sinal analógico for desligado, os canais abertos deverão apresentar na tela, durante 30 dias, cartela para que o telespectador seja informado do fim das transmissões analógicas.

Kassab disse que até 18 de abril, o desligamento vai atingir 63 municípios. Com isso, o números de habitantes que contam exclusivamente com o sinal digital passa a ser de 100 milhões.

As famílias cadastradas em programas sociais do governo federal têm direito a receber um kit, composto por conversor, controle remoto e antena, para receber o sinal digital.

O processo de desligamento é realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em conjunto com representantes das empresas de radiodifusão e de telecomunicação.

O ministro disse que o trabalho tem se mostrado exitoso e que será intensificado este ano. “Esse é um dos maiores cases, algo que ficará marcado, mostrando a competência do setor”, disse Kassab.

Depois da capital maranhense, será a vez de Aracaju (SE), Belém (PA), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) e Teresina (PI), cujo desligamento está previsto para o dia 30 de maio. Na etapa anterior, realizada em 14 de março, o desligamento do sinal analógico foi concluído em 107 cidades do Rio Grande do Sul.

Iniciado em 2016, o desligamento do sinal analógico libera a faixa do espectro usada pelas TVs para empresas de telecomunicações, que ampliam o serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G LTE) no Brasil.

Fonte: Agência Brasil