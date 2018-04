Sinal analógico de TV será desligado em Maceió e Natal em 30 de maio

O diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, participou hoje (23) de atividade em Maceió, capital de Alagoas, para divulgar o desligamento do sinal de TV analógico na região. De acordo com a Anatel, o sinal analógico de TV digital na capital de Alagoas e em Natal, capital do Rio Grande do Norte, será desligado no dia 30 de maio.

Na ocasião, Quadros participou da entrega de kits, compostos por conversores e antenas, para as famílias atendidas por programas sociais do governo federal (como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Tarifa Social de Energia Elétrica) que não têm aparelhos de TV que captem o sinal digital.

Entretanto, ainda faltam 55 mil famílias retirarem seus kits. “Os televisores antigos não precisam ser jogados fora, podem ser ligados ao conversor”, disse Quadros. Segundo a agência reguladora, cerca de 90 % da população de Maceió e das cidades vizinhas já contam com o sinal digital. O índice permite desligar o sinal analógico na data prevista no cronograma de desligamento.

Antes do dia 30 de maio, serão apresentados os resultados de uma nova pesquisa para verificar o percentual de domicílios que já contam com o sinal digital na região, que inclui também Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos Campos e Satuba.

Amanhã (27), Quadros estará em Natal para informar os telespectadores locais sobre o desligamento do sinal analógico de televisão. Também participará de entrega de kits. Na região, até o momento, já foram distribuídos cerca de 180 mil kits.

De acordo com a Anatel, com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e internet 4G no Brasil.

Além das duas capitais nordestinas, o desligamento do sinal analógico de TV também está previsto para ocorrer na mesma data na região metropolitana de Teresina (PI). Até agora, 13 capitais do país já tiveram o sinal analógico de TV desligado. Em todo o país, já foram distribuídos 9 milhões de kits.

Fonte: Agência Brasil