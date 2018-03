Simple Plan confirma cidades pelas quais passará no Brasil

Divulgação Simple Plan

Nesta segunda, 26, a banda canadense Simple Plan divulgou as datas e locais de sua nova passagem pelo Brasil. A banda chega ao país para a turnê comemorativa de No Pads, No Helmets… Just Balls, primeiro álbum dos canadenses, que completa quinze anos em 2018 e deu origem a sucessos como I’m Just a Kid e Perfect. Veja locais e datas:

Porto Alegre — 25/05 — Pepsi On Stage

Curitiba — 26/05 — Teatro Positivo

São Paulo — 27/05 — Audio

Rio de Janeiro — 30/05 — Circo Voador

Uberlândia — 1/06 — Arena Sabiazinho



Fonte: Vírgula UOL