Simony: ‘Balão Mágico é atemporal, sem raça e sem sexo. Um lugar para ser feliz’

Nesta segunda, 16, rolou em São Paulo a coletiva da 2ª edição do Milkshake Festival, que acontece dia 2 de junho na Arena Anhembi, na capital paulista. No evento estiveram as divas que colorem o line-up: Pabllo Vittar, Gretchen, Preta Gil, Wanessa Camargo, Gloria Groove, Lia Clark e Simony, que voltou com o Balão Mágico após 35 anos separados.

“Faz mais de 6 anos que a gente tentava essa volta”, revela Simony na coletiva, e explica como aconteceu o retorno do grupo: “A gente queria, mas um não podia, o outro estava ocupado com outras coisas. Até que nos encontramos em um programa de televisão e nossos olhos se encheram de lágrimas. Foi muito emocionante”.

A cantora e apresentadora continua: “Eu virei para eles (Mike e Tob) e falei: ‘Gente, temos que aproveitar agora que estamos cheios de energia. Eu estou na casa dos 40 anos e os outros na dos 50. Com 70 anos a gente não vai conseguir mais cantar ‘Super Fantástico’”, brinca ela, que articulou a volta. “Eu armei o circo todo. Liguei para eles e disse: ‘Está pronto! Vamos”.

(Foto: reprodução Instagram) Lia Clark, Gloria Groove, Preta Gil, Gretchen, Simony, Pabllo Vittar e Wanessa Camargo em coletiva do Milkshake Festival

Para Simony, tem tudo a ver a volta do Balão Mágico acontecer no palco do Milkshake Festival, um dos maiores eventos do mundo que levanta a bandeira LGBT com mensagens de liberdade e tolerância. “O Balão é amor e alegria. É atemporal, não tem raça e não tem sexo. Todo mundo ouve e todo mundo gosta. Você entra dentro dele e é feliz”, diz. “Em muitas adversidades da vida eu entrei dentro do meu próprio balão e fiquei lá quietinha, me sentindo segura. É onde você esquece tudo o que está acontecendo de ruim na sua vida e pode ser você mesmo(a). Um lugar mágico”.

Desse retorno, a cantora, que ressalta que ‘nunca foi apenas a Simony, mas sempre foi a Simony do Balão Mágico’, fala das expectativas: “Está sendo tão especial. Espero que a nova geração conheça o Balão Mágico, e quem já conhece possa curtir esse momento com a gente”.

Os ingressos para o Milkshake Festival estão à venda e podem ser comprados no link compre.ingressorapido.com.br

