Simone Simons, do Epica: ‘Não sei se haverá ícones do rock no futuro’

No mês de março os headbangers brasileiros terão uma orverdose – no bom sentido – de Simone Simons e sua cultuada banda Epica. O grupo holandês chega ao país nesta semana com a The Ultimate Principle Brazil Tour para a maior turnê que já fez em nossas terras, com 8 shows em um período de 10 dias (as cidades são Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Fortaleza e Recife – confira datas e locais no serviço abaixo). Será correria para a banda e delírio para os fãs. Em exclusiva ao Virgula, a vocalista, uma das mulheres mais lindas do heavy metal contou um pouco sobre esse giro.

“Será a nossa maior turnê no Brasil. Vamos tocar em cidades onde nunca estivemos antes e estou ansiosa por isso”, fala Simons ao confessar que, para aguentar uma turnê ‘pesada dessas’, precisa de muito preparo. “Eu tento descansar o máximo possível, comer saudavelmente e trabalhar. Meu corpo é o meu instrumento e eu tenho que cuidar bem disso”.

Sempre atenciosa com a imprensa, Simons não se limita a falar apenas sobre a banda em que faz parte e passeia por qualquer assunto abordado. Sobre lendas do rock e do metal que morreram nos últimos anos (Lemmy Kilmister, do Motörhead, Malcolm Young, do AC/DC, e David Bowie, por exemplo), a cantora lamenta: “Eu não sei se no futuro haverá ícones do rock tão grandes como no passado. Os tempos são diferentes. Hoje há tantos músicos, bandas e artistas na internet. Perdeu-se um pouco o toque especial em relação ao passado’.

No papo, a cantora também fala quais são as suas influências na música (inclusive, uma parte da resposta é bem surpreendente) e também da onda de acusações de assédios que está revolucionando Hollywood. “Monstros existem em todos os lugares”, diz ela.

Virgula: Epica esteve recentemente no Brasil, em 2016. Como serão os shows agora?

Simone: Será a nossa maior turnê no Brasil. Vamos tocar em cidades onde nunca estivemos antes e estou ansiosa por isso. Como sempre, faremos um show muito enérgico e com um show de luzes incrível.

Vocês vão tocar em Manaus, Fortaleza e Recife pela primeira vez, municípios que não estão na rota de grandes shows internacionais. O que espera encontrar lá?

Acho que os fãs serão tão adoráveis ​​quanto nas outras cidades onde já tocamos antes. Estou ansiosa para conhecer essas cidades diferentes e conhecer nossos fãs lá.

Em uma turnê longa como essa, qual é o seu segredo para manter uma boa voz todos os dias?

Eu tento descansar o máximo possível, comer saudavelmente e trabalhar. Meu corpo é o meu instrumento e eu tenho que cuidar bem disso.

Algumas lendas do rock estão nos deixando; Lemmy Kilmister, Malcolm Young e David Bowie, por exemplo. E outros estão ficando velhos. Como você acha que será o futuro do rock e do heavy metal?

Eu não sei se no futuro haverá ícones do rock tão grandes como no passado. Os tempos são diferentes. Hoje há tantos músicos, bandas e artistas na internet. Perdeu-se um pouco o toque especial em relação ao passado. Vamos ver o que o futuro nos reserva.

Atualmente estamos vendo uma revolução em Hollywood, com a campanha ‘Time’s Up’ contra abusos sexuais. Você sente que a mesma situação (de abuso) ocorre com mulheres dentro da cena heavy metal ou existe mais respeito?

Felizmente, nunca tive esses encontros. Monstros estão em todos os lugares e é importante falar mesmo, principalmente quando essas pessoas têm muito poder. Homens e mulheres devem se tratar com respeito.

Falando de música, quem são seus heróis?

Rammstein, Muse, Anathema, Opeth, Kamelot….Para ser totalmente sincera, também tenho que dizer Walt Disney. As músicas dos filmes clássicos da Disney me fizeram querer cantar. Amo essas músicas até hoje.

Qual mensagem você gostaria de enviar aos fãs brasileiros?

Estamos prontos para visitar o Brasil novamente e passarmos um bom tempo com vocês. Muito obrigado pelo apoio e até daqui a pouco.

SERVIÇO:

Belo Horizonte

Data: sexta-feira, 9 de março de 2018

Local: Music Hall BH

End: Av. do Contorno, 3239 – Santa Efigênia

Abertura da casa: 20h

Telefone: (31) 3209-8686

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-bh

São Paulo

Data: sábado, 10 de março de 2018

Local: Tropical Butantã

End: Av. Valdemar Ferreira, 93 (200m do Metrô Butantã)

Abertura da casa: 18h

Infoline: 11 3031-0393

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-sp

Rio de Janeiro

Data: domingo, 11 de março de 2018

Local: Circo Voador

End: Rua dos Arcos s/n – Lapa

Abertura da casa: 18h

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: https://www.ingressorapido.com.br

Porto Alegre

Data: terça-feira, 13 de março de 2018

Local: Opinião

End: Rua José do Patrocínio, 834

Abertura da casa: 19h

Infoline: (51) 3211-2838

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: http://www.blueticket.com.br/21446/Epica-The-Ultimate-Principle-Tour

Curitiba

Data: quarta-feira, 14 de março de 2018

Local: Spazio Van

End: BR-116, 14934 – Novo Mundo, Curitiba – PR, 81030-310

Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 16 anos.

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-curitiba

Manaus

Data: sexta-feira, 16 de março de 2018

Local: Teatro Manauara

End: Av. Mario Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, Manauara Shopping – Piso Buriti LSL04, 69057-021

Abertura da casa: 20h

Telefone: (92) 3342-8030

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-manaus

Fortaleza

Data: sábado, 17 de março de 2018

Local: Espaço Jangada

End: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, 60811-900 (ao lado do Extra – Iguatemi)

Abertura da casa: 19h

Telefone: (85) 99147-6665

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-fortaleza

Recife

Data: domingo, 18 de março de 2018

Local: Clube Português do Recife

Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 – Graças, Recife – PE, 52020-220

Abertura da casa: 19h

Telefone: (81) 3231-5400

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: http://www.clubedoingresso.com/epica-recife

