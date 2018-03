Olha elas!

Foi lançado nesta sexta (30) o clipe da música Novo, da cantora italiana Laura Pausini em parceria com a dupla Simone e Simaria.

O vídeo da faixa, que é o segundo single do álbum Fatti Sentire no mercado brasileiro, foi lançado no início do mês, quando Laura esteve no país para divulgar seu novo trabalho. O clipe foi gravado em São Paulo, com direção de Os Primos.

Assista:

Fonte: Vírgula UOL