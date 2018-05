Simone rebate seguidora que criticou demora de Simaria em falar sobre estado de saúde

Simone e Simaria

Simaria concedeu uma entrevista para falar sobre seu estado de saúde no último domingo (28) e falou um pouco sobre a tuberculose ganglionar, doença com a qual foi diagnosticada em abril.

Porém, em uma foto postada por Simone, dupla e irmã de Simaria, uma seguidora questionou e criticou a demora de falarem sobre o estado de saúde da cantora.

“Só acho que, por terem tantos fãs, demoraram para dar notícias. Merecíamos qualquer consideração, mínima que fosse”, afirmou a jovem.

Simone resolveu rebater a crítica. “Primeiro lugar, mesmo eu sendo irmã, não tenho direito nenhum de invadir o direito que ela tinha de ficar reclusa para se tratar. Segundo, quem é fã ama, entende e apoia. Terceiro, você é o tipo de pessoa que quer mandar, ser dona da vida alheia. Pare e pense se você ama a nossa história, se você ama nossa música. Se você nos ama de verdade. Deus te abençoe”, completou.

Fonte: Vírgula UOL