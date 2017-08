Simone, da dupla com Simaria, vive noite de pânico com incêndio em hotel

A Simone, que faz dupla sertaneja com sua irmã Simaria, viveu uma noite de pânico em um hotel em Caçapava neste sábado (26). A cantora relatou o susto em seu Instagram Stories.

Nos vídeos, Simone tranquilizou os fãs. “Bom dia, obrigada vocês pelo show. Nossas roupas estão fedendo a fumaça por causa de um incêndio no hotel. Estamos só fedendo”, disse ela.

A sertaneja disse que o alarme disparou quando ela estava dormindo ao lado do marido, Kaká. “Eu estava dormindo e ouvi o alarme de incêndio, acordei seu Kaká e quando abriu a porta um fumaceiro danado no nono andar. Ele disse: ‘corre’. E eu disse: ‘estou pelada’. E ele disse: ‘Corre que é melhor descer pelada do que queimar tudo’. Eu peguei a ceroula dele, a blusa e desci correndo as escadas, só deu tempo de pegar meu celular. Chegaram os carros de bombeiros. Pegou fogo na cozinha e conseguiram reverter a situação. Ninguém se feriu, estamos bem, graças a Deus. Estamos indo para outra cidade e dando glória a Deus por nada ter acontecido com a gente”, lembrou ela.

