Simaria está com tuberculose extra-pulmonar

A equipe média que está cuidando de Simaria fechou o diagnóstico da cantora. Ela está com tuberculose ganglionar, um tipo de tuberculose extra-pulmonar (ou seja, que não atinge o pulmão), que afeta principalmente os linfonodos do pescoço. A informação foi adiantada pelo colunista Leo Dias.

Os linfonodos são responsáveis pela defesa do nosso organismo, atuando na produção de anticorpos. Além dos sintomas comuns da tuberculose, como febre no final da tarde, sudorese noturna, perda de apetite e cansaço, na tuberculose ganglionar os linfonodos aumentam de tamanho e começam a produzir pus.

A assessoria de Simaria afirmou para O Fuxico que ela receberá alta ainda nesta terça-feira. Por enquanto, a agenda de shows da dupla que ela forma com a irmã, Simone, continua inalterada.

Fonte: Vírgula UOL