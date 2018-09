Simaria é afastada mais uma vez dos palcos e revela novo problema de saúde

Depois de ter voltado aos palcos após meses afastada da vida pública para tratar de uma tuberculose ganglionar, a cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, voltou a se sentir mal e, por recomendações médicas, vai novamente se ausentar dos shows.

No Instagram, ela disse que a rotina de shows atrapalhou um pouco o tratamento da tuberculose e que está enfrentando também problemas no estômago. “Ainda estou com uma inflamação no estômago causada por uma outra bactéria que eu provavelmente adquiri de comida. De um lado, remédio para tuberculose, de outro a gastrite”, escreveu.

A cantora sertaneja disse que vai participar apenas de compromissos pré-aprovados pela equipe médica, continuará trabalhando do novo DVD da dupla, mas que não tem data para voltar aos palcos.

Oi, meu amores! Estou passando aqui em respeito e consideração a todas as pessoas, fãs e contratantes que rezam e torcem por mim, por Simone e Simaria. Infelizmente, na semana passada, tive mais uma mal estar e, após realizar vários exames, ficou definido que devo me afastar novamente dos palcos. Ao longo deste mês, dei o melhor de mim em todos os shows e compromissos, vocês sabem como sou batalhadora e “dura na queda”, mas a rotina na estrada não é fácil, ainda mais para conciliar com o tratamento da Tuberculose Ganglionar. Infelizmente, por conta da logística de show, horários das apresentações – muitas vezes acontecem muito tarde e desregulam meus horários da medicação, desgaste físico – vocês sabem que não é somente cantar, eu amo pular, brincar e gosto de animar meu publico, isso exige muito de mim. E, além disso, ainda estou com uma inflamação no estômago causada por uma outra bacteria que eu provavelmente adquiri de comida. De um lado, remédio para tuberculose, de outro a gastrite… Por esses motivos, meu medico Dr. David Uip, em comum acordo com a equipe dele, decidiram me afastar dos shows, mas continuarei trabalhando no nosso DVD, que estar por vir e vai ficar lindo, e alguns outros compromissos previamente autorizados pelo Dr. David. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejamos, mas Deus sabe o que faz e tudo no seu tempo, né?! Agradeço muito o carinho de todos e prometo dividir com vcs um pouco do meu dia a dia durante meu afastamento. O video completo no meu stories

Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria) em 23 de Set, 2018 às 5:34 PDT

Fonte: Vírgula UOL