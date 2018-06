Silvio Santos ofende Preta Gil durante gravação de quadro

Preta Gil passou por uma situação constrangedora nesta terça, 05.

Ela estava no SBT para gravar um quadro do programa do apresentador Silvio Santos com seu amigo, David Brazil. Ao anunciá-la, entretanto, o dono da emissora fez uma “brincadeira” gordofóbica com a cantora: “Você está mais gorda do que da última vez que esteve aqui [no SBT], mas o seu rosto continua bonito”.

Visivelmente incomodada, Preta continuou no estúdio mas não interagiu muito com o apresentador e deu respostas curtas às suas perguntas. De acordo com fontes do Notícias da TV, ela viajou do Rio para São Paulo apenas para participar do quadro e não esperava ter sido tratada daquela maneira.

Fonte: Vírgula UOL