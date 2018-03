Silvio Santos conta que já transou em avião: “muito estreito”

Reprodução Silvio Santos

Leia maisPatrícia Abravanel divulga foto da filha recém-nascida; conheça a …Silvio Santos paparica os netos bebês e fãs piram na web: “o avô …

Durante o Jogo dos Pontinhos, no último domingo (25), Silvio Santos falou sobre o seu passado e surpreendeu ao contar que já fez sexo no avião. A pergunta foi feita por Mara Maravilha.

“Eu já transei! No banheiro do avião é muito estreito. E a aeromoça batendo na porta. ‘Quem está aí?. E eu: ‘Eu, eu’. ‘Mas está sozinho?’.’Estou, estou’”, contou.

O apresentador é casado com Íris Abravanel desde 1978, tem seis filhas e 11 netos.

Looks de férias de Silvio Santos

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Com Angélica no parque Magic Kingdom.

Créditos: Reprodução / Instagram

Com Angélica, Sandy e Lucas Lima no parque Magic Kingdom.

Créditos: Reprodução / Instagram

Descabelado no Magic Kingdom.

Créditos: Reprodução / Snapchat

Selfie com fã em Orlando.

Créditos: Reprodução / Instagram

Foto com fã em Orlando.

Créditos: Reprodução / Instagram

De pijama, dando colo para a filha Patrícia Abravanel.

Créditos: Reprodução / Instagram

Tietado por fã no México.

Créditos: Reprodução / Instagram

Em Orlando, na Flórida.

Créditos: Reprodução / Instagram

No Guarujá, ao lado da esposa Íris Abravanel.

Créditos: Reprodução / Facebook

Em convenção dos 30 anos de SBT no Guarujá.

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Famosos

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Famosos

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Famosos

Antes e depois de youtubers famosos

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL