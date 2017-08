Silval Barbosa, mulher, filho e irmão vão devolver R$ 79,3 milhões aos cofres públicos

A família Barbosa, liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), em delação premiada vão devolver R$ 79,3 milhões em bens aos cofres públicos. Além do ex-governador, também confessaram seus crimes a sua mulher, Roseli Barbosa, o filho do casal, o médico Rodrigo Barbosa, e o irmão do peemedebista, Antonio Barbosa.

O acordo de delação do clã Barbosa foram firmados em março com a Procuradoria Geral da República (PGR) e homologados no dia 9 de agosto pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Fux classificou a delação de Silval de “monstruosa”.

Em sua delação, Silval confessou seus crimes e a participação de vários políticos em esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público. Entre os citados estão o atual ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), o senador Cidinho Alves (PR), o governador Pedro Taques (PSDB), o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deputados federais, estaduais, empresários, ex-deputados, ex-secretários e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Os crimes confessados pela família Barbosa ocorreram no período 2007 a 2010 e foram investigados nas operações Ararath, Sodoma, Arqueiro, Jurupari e Seven.