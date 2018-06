Silicone é segredo para eliminar cicatrizes profundas

Tratamento deve ser feito com profissional

O processo de cicatrização continua após. abertura no corpo se fechar, e geralmente se completa em 18 meses, segundo a do hospital West Sulfok Nebianna Bordet. Estudos mostram que massagem sobre a cicatriz pode diminuir a aparência de queloide, segundo a especialista, e o uso de silicone, aplicado com micro agulhas, ajuda a diminuir a cicatriz promovendo a produção de mais colágeno na área afetada. O procedimento é feito em centros estéticos. As informações são do Daily Mail.

Uma cicatriz é resultado de um corte ou ferimento que desafia o corpo. Assim que ocorre, o organismo tenta realocar a pele o mais rápido possível para evitar infecção. O corpo envia fibroblastos, células que produzem colágeno, o que suporta a estrutura da pele. Nesse processo, nem sempre as células da “nova pele” têm a mesma aparência que as demais no rosto do corpo. Assim, nasce uma cicatriz.

Adele

“Em 2014, fui diagnosticada com Ewings Sarcoma, um câncer de osso. Eu fiz quimioterapia por quase um ano e várias cirurgias para transplantes de osso no meu braço. Eles pegaram pedaços de osso da minha perna e coxa. Uma vez, um transplante deu errado, então, fiz uma cirurgia importante, que levou 8 horas. Em dois anos, eu fiz 10 cirurgias e eu já tenho a próxima agendada”

Agnes

“Em 1997, aos 7 anos, sobrevivi a uma explosão de gás. Recebi 27 cirurgias reconstrutivas. Sempre estive confortável com minhas cicatrizes, para mim são lindas e elas contam histórias diferentes. Eles são especiais”

Barbara

“Em 2014, fui diagnosticada com angiossarcoma da mama, um câncer raro e agressivo. Três cirurgias e dois tratamentos de quimioterapia mais tarde, estas são as cicatrizes que tenho e sofro. Minha operação recente foi uma cirurgia inovadora que envolveu a remoção do meu esterno e quatro costelas, que foram substituídos por cimento cirúrgico, músculo das minhas costas e um enxerto de pele. Me levou muito tempo para finalmente abraçar minhas cicatrizes. Eles documentam minha jornada e a coragem e a força que não pensei ter. Recentemente, me disseram que o câncer voltou. Surpreendentemente, sinto-me em paz”

Billy

“Aos 18 anos, fui diagnosticado com Ewings Sarcoma, um câncer ósseo raro que afeta predominantemente os jovens. Antes do meu diagnóstico, nunca tinha ouvido falar de Ewings e não tinha idéia de quanto isso impactaria minha vida. Parte do processo de tratamento envolveu ter meu fêmur substituído por titânio, que resultou em uma cicatriz na minha coxa. Muitas vezes eu sentia como se a cicatriz continuasse a ser um constante gatilho dos tempos que eu passava doente no hospital, mas gradualmente estou aprendendo a vê-los como símbolos de saúde, recuperação e uma chance de uma vida longa. Agora posso diminuir o zoom e ver mais do que um corpo doente, mas uma pessoa ainda mais motivada na vida do que antes”

Bintu

“Quando eu era jovem, puxei uma xícara de chá fervendo do balcão. Como resultado, queimou meu ombro esquerdo até meu peito e estômago esquerdo. Minha cicatriz esteve comigo desde os 11 meses de idade – é tudo o que sei, nem me lembro do meu corpo sem uma cicatriz. Tenho meus dias confiantes onde eu digo: é apenas uma cicatriz. Tenho certeza de que todos têm uma cicatriz. Definitivamente tive meus dias ruins, mas só quando encontro um novo rosto e a encaram com desgosto. Essas pessoas me fazem pensar: há algo no meu corpo? E, então, lembro-me de ‘queimar'”

Chloe

“Eu comecei a me automutilar quando tinha 13 anos e tenho lutado com isso desde então. O problema com a automutilação é que ela piora progressivamente e você acaba fazendo mais e mais dano para si mesmo do que você pensa ser possível quando você começa. Realmente é um vício e você consegue um ponto em que os cirurgiões lhe dizem que a cirurgia plástica não pode consertar a aparência das cicatrizes, então, a única coisa que você pode fazer é amar suas cicatrizes tanto que todas as conexões negativas que acompanham o auto-dano desaparecem lentamente – juntamente com toda a dor ligada às cicatrizes. Minhas cicatrizes contam minha história, e nunca vou deixar que os pensamentos ou opiniões de outras pessoas mudem isso.”

David

“As cicatrizes no meu braço esquerdo são automutilações dos últimos 7 anos. A cicatriz no abdômen superior direito é o resultado da cirurgia para extrair a cartilagem das costelas para reconstruir minha orelha esquerda”

Iris

“Eu me tornei a mulher forte e independente que sou hoje por causa da minha mãe e por causa do que aconteceu. Tudo foi uma parte da minha jornada. Começou quando eu tinha 5 meses de idade – enquanto tirava uma soneca, um fogo começou ao lado da minha cama e perdi dois dedos. Levou um ano de recuperação no hospital e 25 anos para aceitá-las. Eu passei por apertos de mão e olhares estranhos, sussurros de crianças e escondia minha mão a todo custo – o que significava sempre usar minha outra mão. Por causa do que aconteceu, minha mãe criou uma lutadora, que não tem medo de quem ela é mais. Eu não vou esconder isso, embora ainda doa quando movo minha mão e às vezes é uma luta mental para aceitá-la completamente”

Isabella

“Hoje eu estou um pouco irritada com o mundo. Estou com raiva que foram 2 anos e 2 dias e ainda não me sinto completa. Eu fui cortada e costurada e grampeada, mas hoje eu não me sinto inteira. Estou com raiva de que minhas memórias e sonhos com o que aconteceu se misturam com o presente. São 2 anos e 2 dias e hoje não me sinto bem. Mas eu vou”

Leo

“Quando eu estava nos fase dos 20 anos, eu estava cortando caminho através do parque local quando percebi que o portão estava trancado. Eu decidi subir as grades e meu pé deslizou, fui caindo e meu rosto foi ferido em dois lugares. As lanças passaram pelo meu rosto. Felizmente, um funcionário do parque percebeu o que aconteceu e chamou uma ambulância. Eu sinto que meu olhar foi arruinado pelo acidente, mas eu continuei normal. Muitas vezes as pessoas pensam que estive em um ataque com faca ou uma luta, então acreditam que sou uma pessoa má”

Maya

“Os últimos meses têm sido extremamente desafiadores, já que a condição da minha pele está se deteriorando massivamente. A partir dos 18 meses de vida, quando fui diagnosticada com epidermólise bolhosa, até o início deste ano, consegui viver uma vida quase normal. Apesar da minha pele, era fácil de esconder e fácil de administrar. Mas no início deste ano começou a piorar rapidamente e agora posso fazer menos coisas do que eu estava acostumada. Minha confiança e auto-estima são quase inexistentes na maioria das vezes. A maior parte do meu dia é gasto gerenciando minha pele ou sofrendo com isso. Mas agora, mais do que nunca, preciso me lembrar que ainda sou a mesma pessoa. Ainda sou linda e essa condição com a qual eu serei lembrada para o resto da minha vida, não me define como pessoa. Sempre será uma grande parte da minha vida, mas nunca me deixarei dominar minha vida. É uma doença tão rara, que há pouca consciência sobre isso e, em muitos casos, é uma ameaça para a vida, por isso estou publicando isso. Não é só para mim, mas para todos os que sofrem. Por causa da falta de conscientização, o financiamento para ensaios e pesquisa é tão limitado que provavelmente nunca vou ter acesso a uma cura”

Megan

“Quando eu tinha 14 anos, resgatei um cavalo perdido chamado Fly, e eu me apaixonei por ele imediatamente. Uma manhã, eu estava alimentando os cavalos no campo (como todas as outras manhãs). Fly tentou chutar outro cavalo atrás dele, mas acabou me chutando no rosto, logo abaixo da minha têmpora esquerda. No começo, fiquei chocada. Eu era jovem e estava sozinha em um campo, coberta de sangue. No entanto, depois de algumas idas ao hospital, a cicatriz é apenas uma parte do meu rosto. Agora fazem 4 anos desde que fui golpeada e a cicatriz criou uma adesão ao osso da minha bochecha, e é por isso que é notável. Apesar de ter tido uma oportunidade para remover a cicatriz, nunca faria. Eu não acho que a beleza tem que ser simétrica!”

Mercy

“Minhas cicatrizes são de um incêndio relacionado ao abuso doméstico. Fui queimada aos 29 anos, e foi uma jornada difícil chegar a um acordo com as marcas. O conforto que tirei das minhas cicatrizes é que me fazem quem sou hoje. Eu as chamo de minha mais preciosa e cara jóia. Eu sobrevivi e, se tirar uma foto e expor minhas cicatrizes pode ajudar alguém, então é bom para mim!”

Sam

“Eu brinquei com uma arma aos 14 anos e isso me deu uma vida em uma cadeira de rodas. Mas, apesar do que você pensa, nunca encontrei um motivo para ser vitimada pela minha condição. Minhas cicatrizes físicas e espirituais me fizeram crescer mais forte, capacitada. Eu queria ser uma tenista, então, tornei-me uma jogadora de tênis. Eu queria ser uma modelo e adivinha? Sou uma modelo. Como modelo de diversidade, trabalho na indústria da moda representando pessoas que têm limitações, mas não são limitadas. Elas adoram, lutam, ganham, perdem. Elas são reais e minha história as ajuda a ver como elas são bonitas e significativas. Todas as cicatrizes incluídas”

Tracey

“Meu nome é Tracey. Sou uma mãe de dois e tenho 45 anos. Em 2012, meu médico de clínica geral me diagnosticou com um resfriado comum, que piorou drasticamente. Recebi medicação e me senti pior. Liguei para a emergência e alguém veio me ver. Eles disseram que tudo estava bem. Tudo estava bem por 40 minutos ou mais. Pedi à minha filha que fizesse o jantar e então subi as escadas para me deitar e não acordei. Minha filha ligou para a emergência novamente e fomos para o Kings College Hospital. Quando acordei, fiquei confusa. Não reconheci minha filha ou amiga. Eles realizaram uma tomografia computadorizada e descobri que eu tinha dois tipos de meningite. Fiquei em um coma induzido por um mês. Quando fiquei acordada, não pude falar. Minha filha veio me ver diariamente – eu podia ouvi-la, mas não conseguia responder, o que me irritava. Mais tarde, descobri que eles colocariam tubos de alimentação na minha garganta – me disseram que eu continuava tentando puxar todos os tubos para fora. Fui mantida em cuidados intensivos por mais dois meses antes de ter um ataque cardíaco. Enquanto eu tive meu ataque cardíaco, os médicos encontraram algo na válvula cardíaca. Eles substituíram minha válvula por uma de titânio – que marca como um pequeno relógio. Após a operação, eles me transferiram para a UTI, mas desta vez eu estava em um quarto isolado por causa da meningite e da recuperação. Depois de um mês, recebi uma traqueostomia que me permitiu conversar e me comunicar com médicos, enfermeiras e minha família. Por um tempo, não consegui falar corretamente e só consegui gerenciar a comunicação básica e as pequenas conversas. Eu achei difícil entender os outros. Em abril, fui transferida para a enfermaria de neuropsidificação do hospital de Lewisham, onde os médicos me ensinaram os conceitos básicos de contar, falar, andar, comer, beber, lavar e vestir. No primeiro mês, não consegui andar corretamente, então me deram uma cadeira de rodas. Os cozinheiros na ala continuaram me alimentando, pois eu parecia ter de 2 a 4 anos na época – depois de semanas caminhando pela ala, eles me deixaram caminhar pelo hospital com familiares, amigos e funcionários do hospital”

Zuzanna

“Nasci sem ambos os ossos rádios. Quando eu tinha um, eu fiz minha primeira cirurgia na minha mão direita. Um ano depois, os médicos decidiram operar na minha mão esquerda. Dois médicos diferentes operavam nas minhas mãos. A primeira operação foi bem. Durante a segunda operação, houve algumas complicações. Os médicos não sabiam que os ossos na minha mão esquerda são diferentes dos da minha mão direita. Quando eu tinha 15 anos, notei que havia algo errado com meu pulso esquerdo. Eu tive que fazer uma cirurgia novamente. Esta doença é chamada hemimelia. Eu sempre tive um grande problema com minhas cicatrizes – não consegui me aceitar por causa delas e outras pessoas também tiveram um problema com minhas cicatrizes. Agora eu acho que isso é o que eu sou. Finalmente, posso sentir que não tenho que ocultá-lo, porque este é o verdadeiro eu”

