Sigepe Mobile dará acesso a consulta de consignações

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão disponibilizou (20) uma nova funcionalidade para o aplicativo Sigepe Mobile, usado por servidores do Executivo Federal e do governo do Distrito Federal ativos, aposentados e pensionistas para consultar as informações financeiras da folha de pagamentos.

A partir de agora, os usuários do aplicativo também poderão consultar, baixar, compartilhar e imprimir extratos e detalhamentos de consignações vigentes e também daquelas já encerradas.

Segundo o Ministério do Planejamento, o objetivo é ampliar o controle do funcionário sobre o que gera desconto no contracheque. Por meio do aplicativo, o servidor pode verificar quando ocorreu a averbação, além de consultar a data e o total de parcelas a descontar, checando, também, quando os descontos vão terminar.

Lançado em dezembro de 2015 para smartphones e tablets, o Sigepe Mobile dá acesso às informações cadastrais, funcionais e financeiras. Quem já tem o Sigepe Mobile instalado no smartphone deve atualizar o aplicativo para acesso à nova funcionalidade.

O aplicativo está disponível para aparelhos que usam o sistema operacional IOS na App Store e também para o Android na Google Play.