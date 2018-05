Shows grátis: Karol Conka, Rico Dalasam, Fióti e mais tocam no ‘Geração 501’ em SP

(Foto: Rodrigo Marques) Karol Conká

Se você pensou em música, diversão e moda, pensou imediatamente em Karol Conka, Rico Dalasam, Danna Lisboa, Francisco El Hombre, Filipe Catto, Fióti, Drik Barbosa e Felipe Cordeiro, nomes da música independente nacional que são pra lá de estilosos e farão shows gratuitos nesta sexta, 18, e domingo, 20 em São Paulo. As apresentações acontecem na Casa de Francisca, dentro do projeto Geração 501, que celebra os 145 anos da famosa calça Levi’s 501.

“Nós acreditamos na música como um grande catalisador. Ela reúne, agrega e inclui. Fala abertamente de amor, política, diversidade, comunidades, política e comportamento. Só a música consegue unir pessoas de diferentes idades, localidades, condições sociais e ideologias em um mesmo espaço”, diz Marina Kadooka, gerente de marketing da Levi’s. “Por apostar na música como elo de inclusão, criamos esse projeto aberto ao público para debater, ouvir, falar e, claro, comemorar os 145 anos da Levi’s 501”.

Além dos nomes citados acima, o 2º fim de semana do projeto Geração 501 também contará com apresentações de artistas selecionados pelo selo Lab Fantasma na terceira edição do Original’s Studio. O grupo Cigana e os rappers Abstrato + Lado B se apresentam na sexta-feira.

A dica está dada! E avisamos: chegue cedo porque os shows estão sujeitos à lotação da casa.

Confira a programação abaixo:

SERVIÇO – Geração 501

18/5 – sexta-feira

20:30 Original’s Studio | Cigana (20min)

21:00 Palco Aberto |

21:40 Original’s Studio | Abstrato + Lado B ( 20min)

22h15/22h30 Studio 501 | Francisco, El Hombre – (50 min)

20/5 – domingo

501 Day

11:00 – 12:00 Dj Luis Franco [†procissão†] 12:00 – 13:15 Felipe Cordeiro (75 min)

13:15 – 14:15 Filipe Catto (60 min)

14:15 – 14:30 Dj Luis

14:30 – 14:50 Danna Lisboa (20min)

14:50 – 15:50 Rico Dalassam part.Danna Lisboa (60 min)

15:50 – 16:30 Fióti convida Drik Barbosa (40 min)

16:30 – 17:30 Show Karol Conka (60 min)

17h30 – 18h – Dj Luis Franco [†procissão†] Entrada gratuita (sujeita à lotação)

Das 19h30 (abertura da casa) às 00h30

501 Day – 20/5 – das 11 às 18 hs

Classificação livre

Capacidade – 170 lugares

Casa de Francisca – r. Quintino Bocaiúva, 22

Vírgula UOL