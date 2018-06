Show poderoso, músicas novas e gritos de ‘pisa menos’ marcam volta de Pitty aos palcos

(Foto: reprodução/ vídeo)

Além de shows de Skank, Gabriel O Pensador, Natiruts, Criolo, Planet Hemp, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e muitos outros, a edição 2018 do João Rock, que rolou neste sábado, 9, em Ribeirão Preto, marcou o retorno de Pitty aos palcos, que estava há longos meses sem se apresentar.

A roqueira baiana entrou em campo poderosa. Com um time de músicos afiados (incluindo o baterista e marido Daniel Weksler), jogou hits e mais hits bem na cara do público – que era exatamente o que queriam. No começo vieram Admirável Chip Novo, Memórias, I Wanna Be, Sete Vidas, Me adora, Equalize e Na Sua Estante. “Quem conhece meu show apelidou esse bloco de sofrência”, brincou ela sobre as três últimas músicas tocadas em sequência.

A surpresa veio com duas inéditas. “Quero dar uma ideia nova aqui. Vocês estão afim?”, perguntou antes de apresentar Te Conecta, uma das canções mais alto astral do show onde mesclou rock com o reggae. A outra foi Contramão, lançada recentemente e que tem as participações da rapper Tássia Reis e a rocker Emmily Barreto, do Far From Alaska. As duas estiveram no show e juntas fizeram um pot-pourri de Beyoncé, Rita Lee e Elza Soares. “Pisa menos, Rainha!”, gritava uma fã maravilhada com o retorno potente e tão esperado da cantora.

Antes de tocar Máscara e deixar o palco, Pitty deu a letra: “Estou gravando um álbum novo e vamos sair em turnê a partir de agosto”, deixando todos ainda mais ansiosos por um trabalho novo.

Confira Te Conecta:

Outro atrativo no festival foi o Palco Red Bull Music, que apresentou o show das bandas novatas Marujos, Motriz e Enversos, finalistas da Red Bull Breaktime Sessions. A cantora e youtuber Mari Nolasco, fenômeno da internet, também se apresentou e lotou o palco de fãs. O rapper Rael apareceu de surpresa durante o show dela e juntos criaram um momento emocionante.

Para quem assistiu as três bandas que tocaram no palco Red Bull Music, e para quem não viu também, e quiser votar nos artistas, clique em breaktimesessions.redbull.com.br . O grupo vencedor irá gravar um um EP no Red Bull Studio e ainda fará um show especial em sua cidade natal.

Finalistas do Red Bull Breaktime Sessions:

Marujos

Créditos: divulgação

Motriz

Créditos: divulgação

Enversos

Créditos: divulgação

