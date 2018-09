Show do Thirty Seconds to Mars em São Paulo tem participação do Projota

(Foto: Marta Ayora) Jared Leto e Projota

O rap e o rock sempre combinaram. Dois gêneros musicais de atitude que quando misturados se tornam poderosos. Foi assim em certo momento do show do Thirty Seconds to Mars em São Paulo, nesta quinta, 27, no Espaço das Américas. O rapper brasileiro Projota se juntou a Jared Leto para uma participação rápida e bem especial, inserindo rimas no som poderoso do grupo.

Os dois se conheceram em 2017, quando o Thirty Seconds to Mars se apresentou no Rock in Rio. Em entrevista ao Virgula, Jared revelou que o Projota é um dos artistas brasileiros que mais admira. “É um ótimo rapper”, disse.

Durante o show, bolas gigantes e coloridas foram jogadas ao público, que levantavam bandeiras com o logo da banda. Jared também se comunicou bastante com os fãs: “Meu Deus, como eu amo o Brasil. Acho que eu e meu irmão vamos nos mudar pra cá. Qual cidade vocês recomendam: Rio, Búzios, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba ou São Paulo?”. Claro que o coro maior foi para que o astro venha morar na capital paulista.

Confira como foi:

Thirty Seconds to Mars em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Thirty Seconds to Mars em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

