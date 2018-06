Show de Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa é antecipado por causa de jogo da Copa

(Foto: reprodução/ vídeo) Ivete Sangalo teve show antecipado no Rock in Rio

Por essa Ivete Sangalo não esperava. O show que fará no sábado, 30, no Rock in Rio Lisboa precisou ser antecipado por causa do jogo entre Portugal e Uruguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que acontece no mesmo dia do festival. Em novo horário, Veveta subirá ao Palco Mundo às 17h45 (com transmissão pelo canal Multishow às 13h45 – horário de Brasília) e encerrará a apresentação antes da partida.

Após o jogo, que será transmitido em todos os telões do festival, a programação corre normalmente e sem alteração, com shows de Jessie J e Katy Perry nos horários divulgados anteriormente. O grupo Hailee Steinfeld também precisou ter a apresentação antecipada e tocará antes de Ivete, às 16h30.

Os outros palcos do Rock in Rio Lisboa também sofreram alterações nos horários. Na EDP Rock Street, o espetáculo de Paulo Flores será antecipado para as 18h15, mantendo Batuk às 17h00 e Selma Uamusse às 15h15. As animações de rua prosseguem no horário previsto.

Já no Super Bock Digital Stage, há alterações nos horários das atuações de D4rkframe, que subirá ao palco às 17h50, Cavalinho da Chuva, que atua às 18h15, João Sousa e Miguel Alves às 21h00, Rebel Kidz Crew às 21h20 e às 21h35 Digital Sunset com André Henriques.

Os novos horários do Music Valley e Worten Game Ring serão divulgados em breve.

Confira o show de Anitta no Rock in Rio Lisboa no último domingo, 24:

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

